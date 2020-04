View this post on Instagram

La Misión: Las últimas palabras de mi padre y cada vez más frecuentemente conforme se acercaba a su final fueron-, "mijo nos quieren matar, su única misión es salir adelante, ser un hombre de bien y salvar la vida de su mamá y su hermanita que me las van a matar" Y el resto es historia. #TBT Primera comunión de mi hermanita representa que 1 año y medio después de la muerte de mi padre aún éramos SOBREVIVIENTES a una guerra absurda y sin sentido que no nos correspondía. Nota: #Pregunta #4 Que pasó con mi hermana y mi mamá? Mi hermana NO es una persona pública, es un invento que perdió el oído, disfruta de se privacidad y de tener el privilegio de llevar una vida normal, no le debe nada a nadie y vive tranquilamente alrededor nuestro y de los que la queremos, nosotros respetamos su privacidad. Mi madre decidió escribir su libro y salir a la luz a recuperar su voz y apoyar a miles de mujeres que como ella sufren las consecuencias del silencio en sus hogares y del señalamiento y el prejuicio, es la mujer más valiente que conozco @victoriaeugeniahenao y es la única que conoce realmente como es las historia. Las respuestas están en nuestros libros y en nuestros documentales. Las series NO son verdad.