¿Es posible que alguien tenga que cambiarse de ciudad ante la imposibilidad de conseguir una casa en arriendo que se acomode a su bolsillo y a sus necesidades?

Pues sí, aunque parezca exagerado, es la realidad de Luz Marleny Sánchez, una mujer de 46 años y su familia, quienes ahora viven en Pereira, ante la problemática del alto costo de los arriendos que ronda desde hace algún tiempo la capital antioqueña y algunos municipios del área metropolitana.

A Marleny le pidieron el apartamento en el que vivió por 4 años en Sabaneta y donde pagaba $ 1.300.000 para arrendarlo en $ 2.400.000 a otra persona.

Por eso inició una búsqueda exhaustiva para encontrar una nueva casa y fue un total fracaso. El pasado 6 de diciembre entregó el inmueble y se fue a vivir a Pereira con el ánimo de hacer una nueva vida allí.

Lo peor de todo es que antes tenía un próspero negocio de refrigerios, todo lo contrario a lo que vive por estos días en la capital de Risaralda, donde no ha podido despegar. Es una realidad, hay desplazamientos obligados por los arriendos.

¿Qué pasa con los arriendos?

Q’HUBO habló con algunos ciudadanos que por estos días hacen parte de ese inmenso grupo de personas que busca una casa en arriendo y no ha podido.

El papeleo que piden las inmobiliarias, los altos costos y los espacios extremadamente reducidos son algunas de las quejas que más se escuchan.

Además, el tema de convertir las viviendas en lugares de alojamientos, también conocidos como AirBnb, o simplemente arrendarlas a extranjeros, no es ningún mito, ni un secreto, es un tema de amplio conocimiento para todos. Con decir que hasta hay una canción que lo ejemplifica muy bien.

¿Habrá una explicación?

Para Federico Estrada, gerente de la Lonja Propiedad Raíz, el aumento en el precio de los arriendos tiene varias explicaciones, y todas, en su conjunto, evidencian la queja de muchos usuarios.

Inicialmente, destaca que después de la pandemia empezó a moverse el mercado de la vivienda nueva; al venderse más viviendas, la demanda superaba la oferta y empezaron a generarse retrasos en la construcción.

Seguidamente, resalta que otro punto importante es la cantidad de personas que viven en una vivienda hoy en día, alrededor de 3.1 personas en comparación con 7 u 8 años atrás, donde vivían alrededor de 3.6.

Al haber menos personas en cada hogar y al seguir creciendo la población, se necesitan más viviendas.

En tercer lugar, Federico destaca que hubo un traslado y un crecimiento de la oferta para lo que llaman vivienda en renta corta, el llamado AirBnb. Esto disminuye la oferta y llevó a que se dieran estos incrementos en los precios.

Año nuevo, precio nuevo

Después del anuncio del aumento del salario mínimo para el 2024, empezaron a llegar los batacazos sobre el incremento en otras obligaciones, como es el caso del arriendo.

Pero para este 2024, ese aumento es del 9,28 %, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2023. Es decir, que si el valor de su arriendo en el año 2023 era de $ 1.200.000, para este 2024 el nuevo valor deberá ser de $ 1.311.360.

Sin embargo, no se deje confundir e infórmese, porque eso no significa que ese aumento se deba aplicar a partir del 1.° de enero.

El problema del alto costo en los arriendos de Medellín y el área metropolitana no se limita únicamente a los estratos socioeconómicos altos o a los sectores exclusivos de la ciudad.

Esta problemática afecta a todos los sectores, incluso a aquellas viviendas donde las inmobiliarias, que actúan como intermediarios, no están presentes, y solo se establece una relación directa entre arrendatario y arrendador.

En muchos casos, el tema se agudiza por los contratos ilegales donde no hay nadie que regule los posibles abusos.

Por esta razón, resulta fundamental mantener la documentación actualizada, estar bien informado y alerta ante cualquier circunstancia inusual al momento de alquilar una vivienda, ya que más que una casa, es nuestro hogar.

Recomendaciones

Adquirir una vivienda en arriendo es prácticamente como tomar un crédito, y para ello es importante adquirir un compromiso serio con este proceso. Por eso es importante cumplir con todos los requisitos para no morir en el intento.

Carlos Andrés Tapiero, representante legal de la inmobiliaria Andrés Raíz Inmobiliaria, nos entregó algunas recomendaciones importantes a la hora de buscar un inmueble.

Leer detenidamente el contrato: Antes de firmar, es crucial revisar el contrato de arrendamiento, prestando especial atención a la fecha de inicio y término, el canon de arrendamiento acordado y las fechas de pago. Al firmar, se adquieren derechos y responsabilidades.

Preaviso de no renovación: No olvidar el preaviso en caso de no desear renovar el contrato al término de su vigencia inicial o de sus prórrogas. La notificación debe hacerse al menos con 3 meses de antelación; de lo contrario, se entenderá renovado automáticamente.

Certificaciones de ingreso: Es fundamental tener al día todas las certificaciones de ingreso exigidas por la inmobiliaria para garantizar un proceso sin contratiempos.

Finalmente, si usted ya tiene contrato en un inmueble, Carlos Andrés también recomienda intentar buscar la renovación para que solo se aumente el porcentaje del IPC. Esto se debe a que, si empieza desde cero, podría encontrarse con uno más costoso teniendo en cuenta la amplia demanda que hay y la poca oferta.

Así funciona el aumento

En Colombia, el aumento del arriendo se puede calcular de dos maneras. En arrendamientos informales, las partes acuerdan directamente el incremento, considerando mejoras en la propiedad y la capacidad financiera del inquilino.

Por otro lado, en arrendamientos formales el aumento se vincula al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que busca ajustar los valores de arriendo en línea con las condiciones económicas generales del país.

Así las cosas, en el año 2023, el IPC fue del 9,28 %, es decir que ese es el porcentaje máximo que le puede aumentar su arrendador. Además, solo se puede realizar después de 12 meses de vigencia del contrato. Si, por ejemplo, usted tomó el inmueble en noviembre de 2023, el aumento solo sería aplicable en noviembre de 2024.

Pulzo complementa

Por otro lado, Bogotá tampoco es ajeno a los incremento del alquiler de vivienda para 2024. Entre los inmuebles más económicos para acceder a un apartamento en arriendo se encuentran desde $ 500.000.

Por ejemplo, dicho precio podría encontrarlo en barrios como Ismael Perdomo, Carabelas, Laguna y Tierra Buena; sin embargo, si su presupuesto ronda el $ 1.000.000, podría buscar opciones en los barrios de Álamos, Madelena, La Igualdad, entre otros.

