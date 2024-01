La ley colombiana establece que anualmente se ajusta el precio del arriendo, el cual se calcula con el dato de inflación. El Dane reveló que fue de 9,28% y esa cifra tocará los bolsillos de 15 millones de familias, que deberán pagar más dinero por el alquiler en 2024.

Aunado a ese incremento, que puede ser superior a los $ 100.000 en algunos casos, las personas que viven en arriendo están viendo cómo los precios de los arriendos se disparan por cuenta del fenómeno de la gentrificación.

Para explicar esta situación es clave mencionar a la plataforma Airbnb y otras como Booking, las cuales funcionan mediante la modalidad de renta corta y que están en auge.

Ahora, muchas personas que poseen inmuebles los están alquilando a través de esas plataformas para estadías de extranjeros que laboran virtualmente o que simplemente hacen turismo, con lo que logran mayores ganancias.

Alba Rocío Álvarez, trabajadora doméstica de 47 años, vivió en Filandia, un municipio ubicado al norte del departamento de Quindío, durante 15 años. Para su mala suerte, pasó de pagar $ 350.000 a $ 1’500.000 en pocos años, ya que a su turístico pueblo se lo tomaron los turistas y eso significó un incremento en el precio de arriendo que pagaba, detalló El Tiempo.

“Yo me fui de Filandia hace dos años porque no podíamos seguir subsistiendo allá. Al llegar tantos turistas todo se incrementa, ya que los dueños de las casas las convierten en hoteles y ya no se encuentran casas en arriendo, porque ellos prefieren poner hospedajes y restaurantes para atender a los turistas”, contó la mujer.