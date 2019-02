Dice que hoy volvió a su lugar de trabajo “común y corriente”, como lo hizo la semana pasada cuando se volvió famosa luego de venderle una empanada a un universitario en el sector de La Castellana. El joven después fue multado con 800.000 pesos por infringir el Código de Policía.

“No tengo otra cosa qué hacer. Mi trabajo es lo único aquí, no dependo de nada más”, aseguró la humilde mujer a La W.

Interrogada por Vicky sobre si vuelve la Policía al lugar en donde tiene su pequeño negocio y comienza a multar a sus clientes, doña Herlín respondió: “Y si vuelve la Policía pues toca salir a correr otra vez”.

La periodista también le preguntó si tiene algún mensaje para el alcalde Peñalosa, a lo que la mujer respondió: “Al señor Peñalosa que, por favor, eso es ya prácticamente una injusticia con el pueblo porque aquí ya hay mucha gente que está necesitando su trabajo. Vivimos de eso”.

Doña Herlín fue más allá y dijo que el país está “parado” y por eso a personas como ella les toca salir a rebuscarse el dinero en las ventas ambulantes.

“Si no me dejan vender las empanadas pues Dios proveerá. No tengo nada más que hacer en este momento. Es mis empanadas, mi trabajo”, sentenció la mujer.