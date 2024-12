La distribución de los días festivos en Colombia para el 2025 promete un debate interesante en torno a su impacto en la productividad y la economía del país. Según un análisis hecho por el Banco de Bogotá, a pesar de que el próximo año contará con 18 días festivos en total, solo 17 de ellos serán hábiles, ya que el Día de la Independencia, el 20 de julio, caerá en domingo.

(Vea también: Empresarios tienen estrategia para evitar que aumento del salario mínimo salga por decreto)

Tradicionalmente, se ha asociado una mayor cantidad de días festivos con una disminución en la productividad. Sin embargo, el estudio del Banco de Bogotá sugiere en La República que para 2025 esta relación podría ser menos directa. Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas de la entidad, señala que “en 2025 no cambia el número de días laborales, al menos no en el año completo, por lo cual no habrá un efecto significativo en la productividad”.

Esta conclusión se basa en un análisis que considera una semana laboral de lunes a sábado, dado que muchas industrias productivassuelen trabajar hasta el penúltimo día de la semana. De esta manera, los investigadores encuentran que el número total de días laborales en 2025 será similar al de este año.

No obstante, Pérez advierte que podría haber algunas distorsiones en la medición trimestral debido a la distribución desigual de los días festivos a lo largo del año. Por ejemplo, el segundo trimestre tendrá dos días laborales menos que el promedio, mientras que el tercero tendrá dos días más.

Cuánta horas se reducirá la jornada laboral en Colombia para 2025

David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, coincide en el citado medio que la cantidad de días festivos puede tener un ligero impacto en la actividad económica, pero no es un factor determinante. “En la medida en que se tengan menos días hábiles puede haber algo menos de actividad económica, ligeramente, y en la medida que se tengan más días laborales, puede tener algo de impulso muy en el margen”, puntualiza Cubides.

Sin embargo, ambos expertos coinciden en que el factor que podría tener un mayor impacto en la productividad es la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 2101 de 2021. A partir del 16 de julio de 2025, la semana se reducirá a 44 horas trabajadas, lo que podría tener cambios significativos en la dinámica de los empleados de las empresas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.