La aerolínea decidió suspender sus operaciones en la noche del pasado 27 de febrero. La medida significó que miles de personas que tenían vuelos programados no pudieron viajar y, al mismo tiempo, dejó en evidencia la tensión con la Aeronáutica Civil, en el marco de su solicitud de integración con Avianca.

(Lea también: Avianca se defiende y dice que son “calumnias” las acusaciones por integración con Viva)

Por esa jugada, la Superintendencia de Transporte le abrió investigación administrativa y le formuló cargos por el presunto incumplimiento del literal a. del numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, debido a la suspensión súbita de sus operaciones, afectando a los usuarios que ya contaban con reservas confirmadas.

Viva emitió un comunicado para señalar que la suspensión de sus vuelos se da por la inviabilidad financiera y operacional. Además, ha negado que fuera una decisión sorpresiva y que busque presionar al Gobierno.

Más allá de los dimes y diretes entre la aerolínea, Avianca y las autoridades, miles de personas han resultado afectadas por el cese de operaciones. Uno de los sectores más golpeados es el de las agencias de viajes, que reportan problemas de grandes magnitudes.

Más de 300 agencias de viajes en Medellín salieron a protestar porque señalan que están al borde de cerrar sus oficinas, despedir a los trabajadores y declararse en quiebra por la suspensión de vuelos de la mencionada aerolínea, reseñó Noticias RCN.

Según el reporte, las agencias tienen 3.000 paquetes turísticos vendidos para destinos nacionales e internacionales, pero por el cese de operaciones de Viva Air no sabe cómo responderles a sus clientes y por ello piden una pronta solución.

“Estamos ahorcándonos, nos estamos ahogando y no tenemos absolutamente nada certero en este momento y nada que apunte a decirnos: ‘este es su salvavidas y la respuesta que necesita el usuario que depositó su dinero buscando unas vacaciones, buscando un servicio’ y no tiene ni el servicio ni el dinero”, dijo al noticiero Beatriz Valencia, gerente Crazy Tours.

Lee También

De acuerdo con un vocero de una agencia que vende cerca de 1.200 tiquetes al mes para San Andrés con Viva Air, hoy no sabe cómo responderles a esos usuarios que ya compraron.

“A Viva se le pagaba el 100 % un mes antes de la salida del viaje, quiere decir que todo lo que era marzo ya estaba totalmente pago y para abril y mayo ya habían exigido el 50 y el 100 %. No nos arriesgamos a pagarlo completo, pero en este momento todo está parado, porque no hay la capacidad de cupos, a San Andrés no hay”, precisó Diana Vargas, gerente de Viajes La Corona.