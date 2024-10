Por: EL PILON SA

A partir de este martes primero de octubre, los afiliados a EPS Sanitas en el Cesar realizarán la dispensación de medicamentos a través de un nuevo operador, Suministros y Dotaciones de Colombia S.A., ubicado en la carrera 20 número 15-22, en Valledupar.

Aunque la EPS había informado sobre este cambio desde el 1 de septiembre a través de diversos canales, muchos usuarios están experimentando inconvenientes al momento de reclamar sus medicamentos.

Desde las nueve de la mañana, Ana Romero llegó a la sede de Suministros y Dotaciones de Colombia S.A. para reclamar las fórmulas de su madre, portando el ficho número 9. Sin sistema y sin aire acondicionado, estuvo esperando dos horas y media para ser atendida. “Hace aproximadamente un mes que ya sabíamos que iban a cambiar de operador.

Estoy aquí desde las nueve de la mañana. Esto estaba lleno, no hay sistema para el turno, nos dieron los turnos. Soy el turno ocho. Creo que apenas están atendiendo al primer turno, y ya son las 11:30 a. m. Lo que me genera inconformidad es que, siendo un dispensario, ¿cómo van a abrir solo en horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6? ¿Qué pasará con aquellas personas que trabajan y que necesitan?”, reclama Ana.

De la misma forma Efraín Fonseca también expresó su descontento: “Veo que hay demasiada improvisación. Ahora hay un solo muchacho verificando las fórmulas para ver si hay medicamento o no, y las demás cajas están paralizadas. En Cruz Verde cada uno en su caja verificaba el medicamento de una vez; aquí no, son demasiado improvisados. La señora que está repartiendo los fichos dijo que ya no se repartían y que hiciéramos cola. Hicimos la cola y después iba a repartir fichos de nuevo. Tuve que decirle que era muy desordenada porque se va a formar un trauma en la atención, lo que hizo fue enojarse”.

Carmen Vega, encargada del dispensario Suministros y Dotaciones Colombia S.A., comentó: “Hoy es nuestro primer día y los usuarios están un poco molestos. El sistema está algo a medias, pero nuestra empresa tiene 30 años de reconocimiento en otras ciudades. Aquí estamos empezando”, además pidió paciencia para normalizar la atención y las instalaciones.

Este cambio busca optimizar la dispensación de medicamentos para más de 1.3 millones de afiliados en 15 departamentos del país.

