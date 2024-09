Muchas familias en el país viven verdaderos dramas por los cambios y fallos en el sistema de salud en Colombia, que incluso llevaron a que varias EPS hayan sido intervenidas por el Gobierno y se derivaran casos de pacientes que no están recibiendo sus medicamentos.

Niño de 11 años murió al no recibir medicamentos en Audifarma

Un lamentable caso fue expuesto por Blu Radio. Néstor Morales entrevistó a Luz Anyela Parra, madre de Juan Manuel, un niño de 11 años que sufría de epilepsia y necesitaba de manera permanente el medicamento Clobazam cada mes para adelantar su tratamiento.

La madre comentó que el niño “recibía su tratamiento hace 10 años y medio y nunca habían tenido problema” con Audifarma, empresa que ya había sido señalada por no entregar fármacos, aunque desde abril de este año las cosas cambiaron sustancialmente ya que al ir por el medicamento les decían “que estaba desabastecido” por parte del fabricante.

La madre del menor nunca recibió “una respuesta para saber qué estaba pasando”, pues aunque la EPS decía que lo pagaba, ella recibió varias llamadas de Compensar en las que le decían que al estar desabastecido, el médico tratante debía cambiar la fórmula y recetarle otro fármaco al menor.

Parra mencionó que puso “un derecho de petición”, ya que su”hijo tenía tutela integral”, lo que significa que “a él no podían negarle ningún tratamiento”. Pese a ello, Audifarma no le entregó desde abril la dosis necesario para el tratamiento y su salud empezó a deteriorarse: “S fue descompensando poco a poco.

Al no tomar el medicamento duró más de 8 días, el niño ya no podía levantarse de su cama “y no resistió más, y murió”. Lo que más marco a la mamá del menor es que lo enterró el lunes pasado y al día siguiente la llamaron y le “dijeron que ya había el medicamento”.

Todo el proceso de ir a Audifarma es el paseo de la muerte. Lo hacen a uno hacer una fila de 400 personas para decirle que no hay medicamentos”, dijo Luz Parra.

Hasta el momento, la mujer busca respuestas de la entidad y por parte del Gobierno acerca de la escasez en algunos medicamentos que no están recibiendo cientos de miles de colombianos que esperan a las afueras de los dispensarios para obtener la fórmula que necesitan.

Audifarma entregó listado de medicamentos desabastecidos

Pulzo se comunicó con esa empresa y conoció que aún no hay un comunicado oficial sobre lo sucedido con el niño de 11 años, sin embargo desde allí aportaron el listado de medicamentos que están desabastecidos por parte del Invima, con corte al 16 de septiembre.

En ese documento aparece el Clobazam tableta de 10 y 20 miligramos, fármaco que debía recibir el menor y que no le fue sido suministrado ante su inexistencia en el depósito de Audifarma.

