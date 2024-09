Por: Diario del Huila

La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación con fines sancionatorios contra el gestor farmacéutico Audifarma, tras detectar presuntas fallas en la dispensación oportuna de medicamentos, las cuales afectaron a pacientes ubicados en los departamentos de Caldas y Risaralda.

​​Esta apertura del proceso administrativo sancionatorio se ordena con base en una auditoría integral realizada a finales de mayo pasado por la Delegada de Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos sobre sedes de Audifarma en Manizales, Pereira, Marquetalia, Viterbo y Manzanares, donde se dispensan medicamentos para afiliados a las EPS Salud Total y Nueva EPS.

Durante esta inspección, el equipo auditor relacionó los medicamentos pendientes por fecha de solicitud de entrega y número de días sin entrega, contabilizando en el periodo de enero a mayo de 2024 un total de 5.046 medicamentos sin entregar con demoras de entre 10 y hasta 106 días.

Esos lapsos de mora significan que “los tiempos establecidos para dispensación excepcional están completamente desbordados”, señala un aparte de la resolución que ordena el proceso sancionatorio por parte de la Superintendente Delegada de Investigaciones Administrativas.

El informe de auditoría evidencia también que a los pacientes se les daban explicaciones erradas respecto a las entregas de sus medicamentos, lo que podría constituir barreras de carácter administrativo que afectaban a los usuarios y que hubieran podido ser subsanadas con una comunicación entre el Gestor Farmacéutico (Audifarma) y la EPS, a fin de evitar que los afiliados se trasladaran a otros lugares buscando los medicamentos.

​​La investigación de la Supersalud indaga presuntas deficiencias del gestor Audifarma en tema de inventarios, toda vez que en la auditoría se registraron serias fallas en los procesos de adquisición, descargue, control y seguimiento de inventarios.

Se encontraron casos en que los usuarios iban por sus medicamentos a las sedes de Audifarma y no se los entregaban porque el sistema mostraba que no había existencias, pero físicamente sí los tenían. También se daba el caso contrario: el sistema mostraba ‘disponibilidad del medicamento’, y en el inventario físico no se encontraban.

