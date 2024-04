La campeona olímpica del salto triple Yulimar Rojas anunció este viernes su baja en los Juegos Olímpicos de París-2024 a causa de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

“Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París-2024”, dijo Rojas en un comunicado divulgado en redes sociales y dirigido a Venezuela, acompañado por una fotografía suya en una cama en un hospital.

“Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, apuntó la caraqueña, considerada reina del triple salto y entrenada por el cubano Iván Pedroso.