La Selección Colombia Femenina de mayores ya conoce sus rivales en los juegos Olímpicos de Paris 2024, donde tendrán el reto de coronarse en el podio con la medalla dorada. Así las cosas, el combinado ‘tricolor’ enfrentará a sus similares de Francia, Canadá y Nueva Zelanda, rivales correspondientes al grupo B.

Las orientadas por Ángelo Marsiglia (quien es ahora es el D.T. en propiedad del seleccionado) clasificaron tras ser subcampeonas de la Copa América 2022, además, dicho logro les permitió disputar el Mundial y la Copa Oro.

Entre tanto, María Fernanda González, exdelantera del combinado ‘Cafetero’ Y Santa Fe dialogó en exclusiva para Pulzo donde plasmó el buen presente y los próximos retos de Colombia de cara a los Olímpicos.

“Colombia va por buen camino, las jugadoras inician sus procesos desde niñas y adquieren una mentalidad ganadora, en esta etapa la clave del éxito es el trabajo y ser constantes. A pesar de que varias jugadoras no fueron convocadas para la Copa Oro por decisiones técnicas, recuperando las bajas podremos hacer una excelente presentación en los Olímpicos”.

Foto: suministrada por María Fernanda González

Actualmente ‘Mafe’ se encuentra disputando la Liga Femenina con Junior de Barranquilla, donde fichó por las ‘Tiburonas’ a inicios de temporada. En cuanto a su proceso para representar al país, afirmó que; “fue un cambio drástico, pase de jugar en el barrio a vestir la camiseta de la Selección. A pesar de que faltaron cosas me siento orgullosa, no cualquiera logra representar al país, además, compartí con Liana Salazar, Yoreli Rincón, Catalina Pérez y Liana Salazar, quienes son referentes activas. Estoy agradecida con Dios y la vida, jamás fui suplente siempre estuve de inicialista en el equipo”.

Foto: Santa Fe Oficial

La atacante Bogotana tuvo un paso por las ‘Leonas’ de Santa Fe en 2019, además, de su profesión en el balompié es estudiante de Administración de Empresas donde cursa cuarto semestre en la Universitaria de Colombia, así, la academia le brindó el apoyo para incorporarse a Junior.

“Detrás de mi llegada está un trabajo que realizó la Universitaria de Colombia para respaldar el fútbol femenino donde les brinda becas a las deportistas para mantener el ritmo de competencia. El entrenador de ese entonces (Eduardo Collado) trabajaba en Jaguares, tenía el dilema si iban a sacar equipo, él me invitó al plantel y cuando quedó como técnico de Junior empezó el proceso”.

A modo de cierre, recalcó el apoyo para que los aficionados crean en la mujer deportista y respalden los procesos.

“En mi época no había nada. Es una locura gozar este presente en el fútbol femenino, sin embargo, las condiciones para mejorar no avanzan por cuestiones económicas y porque a muchos no les gusta el fútbol jugado por mujeres, es triste. La gente tiene que darse la oportunidad de conocer nuestro fútbol, nosotras nos esforzamos en mejorar día a día, somos unas berracas en el terreno de juego”.