Por: Gol Caracol

Este viernes 12 de abril de 2024 comenzará a jugarse la fecha 16 de la Liga I 2024 del fútbol profesional colombiano y uno de los partidos atractivos será el que se realice en el estadio de Palmaseca, en donde se verán las caras Deportivo Cali y América y habrá hinchada de las dos escuadras, en el tradicional clásico vallecaucano.

Los ‘azucareros’ llegan en una situación comprometida, como quiera que tiene 15 puntos y para muchos se encuentra eliminado. Los escarlatas, por su parte, acumulan 22 unidades y están con posibilidades vivas de confirmarse en las final del campeonato.

Y en la previa de tan importante compromiso, en Gol Caracol hablamos con una enardecida seguidora de los ‘azucareros’, que además es una reconocida DJ de salsa de la capital del Valle del Cauca y que pese a estar en España de gira; estará pendiente de lo que pase con el equipo que actualmente dirige Hernando ‘Cocho’ Patiño.

Se trata de Fay Martínez, quien incluso en 2021 prometió en redes sociales que publicaba una foto suya sin ropa, si el atacante Marco Pérez hacía gol. Esa iniciativa en su cuenta de ‘X’ le dio notoriedad y hoy, años después, dice que no pensó que pudiera lograr tanta acogida su propuesta. “Me di cuenta del impacto por ese reto, fue algo en medio de cierta inocencia y cuando marcó dos goles Pérez, pues me generó tensión, me llamaron de todo lado los medios y pues ahora no volvería a repetirlo”, dijo la DJ y locutora en primera instancia, dejando escapar una que otra sonrisa.

Ya con muchos años siguiendo a los verdiblancos, la comunicadora social tiene preferencias en cuanto a jugadores del pasado y del presente que están en su corazón por la entrega, sacrificio, lucha y sentido de pertenencia por los colores del club.

Así destacó que “un jugador que yo admiré es al eterno capitán Andrés Pérez, fue un jugador serio, que siempre estuvo en las buenas y en las malas. Enamoró a la hinchada, lo admiro mucho. Y Teo Gutiérrez se ganó la hinchada de una manera increíble, yo creo que es el costeño más querido por nosotros los caleños”.

Martínez también le dio un vistazo al actual plantel profesional y se inclinó por “el portero Alejandro Rodríguez, quien ha guerreado por su puesto para demostrar que merece ser titular, para pararse en ese arco con tanta jerarquía, a pesar de ser un peladito. Ese amor que muestra por la camiseta, esa pasión con la que habla cuando lo entrevistan me gusta mucho”.

Fay Martínez y el clásico frente al América de Cali

“Los clásicos con América son una cosa de locos, la emoción empieza desde temprano en la casa. Mi esposo es también hincha del Cali, desde temprano ponemos el ambiente, escuchar la música, ponernos las camisetas. Así digan que no sea sano, yo me la pongo, voy al estadio, yo aliento, sino jugamos de local entonces buscamos un lugar donde estemos rodeados de caleños. Yo soy de saltar, de llorar, de todo un poquito. Entonces se vive con mucha pasión los clásicos. Esperemos que el de hoy salga con Cali ganador, lo necesitamos”.

