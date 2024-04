Por: Gol Caracol

Este jueves, Unión Magdalena dio a conocer un comunicado en redes sociales, en el cual confirmó el despido de uno de sus jugadores. Todo esto en medio de las denuncias por presuntas apuestas deportivas de algunos futbolistas del club.

“El Club Unión Magdalena S.A., se permite informar a periodistas, medios de comunicación, hinchas y opinión pública en general, que en el día de hoy por decisión de la Junta Directiva se le dio por terminado el contrato de trabajo al jugador de nuestro plantel profesional: DAIVER JOSÉ VEGA MEJÍA”, se lee en la misiva compartida por los ‘bananeros’.

📄COMUNICADO OFICIAL 04 – Sobre el Jugador Daiver José Vega Mejía 🔵🔴🌪️ Link: https://t.co/QXzESkIuKM pic.twitter.com/FeJJlb3ARC — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) April 11, 2024

Desde hace varias semanas, en el ambiente cercano al Ciclón se dio a conocer que varios jugadores involucrados en apuestas deportivas. La principal información fue revelada por periodistas de Santa Marta, pero sobre todo un posterior comunicado en el que Unión Magdalena reconocía que ya habían informado al órgano correspondiente sobre la mencionada situación. Además, dejaron en claro que de momento no darían nombres concretos.

¿Qué dijo el Unión Magdalena en ese primer comunicado?

“Informamos que recibimos denuncias que contenían serios indicios sobre la presunta participación de jugadores en apuestas deportivas para alterar el desarrollo normal del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024-I”.

“Que una vez puesta en conocimiento dicha situación, en cumplimiento de nuestro deber moral y legal, acudimos el día 06 de febrero del presente año a la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, para que a través de la Comisión Disciplinaria se adelantaran las investigaciones del caso“.

Que formulamos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la cual avocó conocimiento y designó un fiscal para que se investiguen los presuntos hechos punibles en los que pudieran haber incurrido jugadores del club y personas ajenas al mismo.

Que Unión Magdalena S.A. no ha señalado nombres propios, ni endilgado responsabilidad alguna sobre nuestros deportistas; por el contrario, hemos puesto a disposición las denuncias recibidas en forma oportuna a las autoridades competentes.

¿Cuánto fue el dinero que habrían recibido los jugadores de Unión Magdalena por apuestas?

“Volviendo al tema con Vega, le comentó que había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo con Cúcuta, a lo que el jugador X se negó rotundamente. Vega le mencionó que si no hacen los trabajos (apuestas) no pasa nada, que se hace desde hace rato, y que hay que trabajar en algunos partidos y no en todos”, fue la información que dio en su momento un jugador al portal ‘Bahía linda radio’.

