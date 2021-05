green

Luego de terminar la temporada en Europa, Yoreli Rincón alistó su ropa para volver de vacaciones a Colombia, donde la espera su familia y su amada novia Jay Oliveros, con quien espera pasar mucho tiempo luego de siete meses sin poder viajar al país.

No obstante, en sus redes sociales, la joven contó que su vuelo se pospuso solo por 24 horas y relató todo lo que hizo para poder conseguir un cupo sin tener que pagar un solo peso.

¿Por qué no pudo viajar Yoreli Rincón a Colombia?

Sin embargo, el inicio de su periplo a territorio colombiano no empezó nada bien. Por desconocimiento, la futbolista no hizo un registro que es obligatorio para poder abordar el avión y no le permitieron el acceso.

“No pude viajar. Siete meses esperando viajar a Colombia y no pude. Tocaba hacer una suscripción en una página, 48 horas antes del vuelo y no tenía ni idea. Pensé en todo porque se me perdían todas las conexiones”, contó en sus historias de Instagram.

Rincón dijo que, por un momento, se estaba exaltando, pero logró encontrar la tranquilidad necesaria para poderlo resolver todo de la mejor manera. “Me tuve que calmar porque ya tenía el santandereano afuera. Hablando con mi italiano, intenté solucionar, pero me impidieron subir al avión por no tener ese registro”, dijo.

Lo que ella hizo fue buscar una solución de la mano con la mujer que la estaba atendiendo en el aeropuerto de Milán y, entre picadas de ojo y su amabilidad, lograron que ella pueda tener un vuelo este domingo sin tener que pagar más dinero.

“Le empecé a hablar a la vieja y hasta picadita de ojo le eché. Al momentico me dijo, tranquila, mañana viaja. Exactamente lo mismo, mismos horarios, mismas conexiones. La saqué barata y para finalizar le piqué el ojo, otra vez. Mi maleta se quedó allá y me tengo que quedar con la misma ropa para el viaje de mañana”, fue lo que relató.

Yoreli le pide perdón a su novia Jay Oliveros

Aunque lo hizo en modo de broma, Yoreli Rincón etiquetó a su novia en una de sus historias de Instagram y le pidió que la perdonara por ese sutil coqueteó que la sacó de apuros. “Perdón Jay, pero debía utilizar la malicia latina. Echada de perros”, dijo

Hace algunas semanas, la futbolista reconoció que por culpa de la pandemia no pudo realizar su matrimonio en el 2020, aunque ya lo tenía todo planeado.

A sus 27 años, Yoreli Rincón está lista para dar el sí en el altar y, aunque ella no ha adelantado nada, antes había reconocido que su intención es que no pase de este 2021.

“Ya no tenemos afán, pero sí estamos comprometidas y todo está listo para el matrimonio, pero no queremos poner fecha porque no sabemos qué nos depara el futuro, pero del 2021 no pasa”, admitió en la red hace unos meses.

El pasado 10 de marzo, Yoreli y su pareja cumplieron otro año de relación, pero tuvieron que celebrarlo a la distancia y con amorosos mensajes en sus redes sociales.

