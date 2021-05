El escándalo fue destapado por Fifpro, organismo que representa al gremio de futbolistas profesionales a nivel mundial y que está asesorando a las jóvenes que se declararon víctimas del acoso.

El señalado es un entrenador argentino perteneciente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de quien se desconoce hasta el momento su identidad, pero que está siendo investigado por los cargos de “maltrato a menores” e “inconducta sexual”.

Fifpro detalló que el estratega venía efectuando dichas prácticas por años, según relato de las adolescentes que caían en sus redes con la esperanza de convertirse en jugadoras y cuyas edades parten desde los 14 años

Inicialmente, el grupo asesor de las jóvenes pidió que el timonel sea separado de su cargo para que no tenga más contacto con las deportistas, a las que aparentemente amenazaba para que no lo delataran.

A su vez, la AFA, que reconoció desconocer el caso, se mostró presta para colaborar con las investigaciones e ir hasta las últimas consecuencias.

Acá, el comunicado de Fifpro:

📣 FIFPRO is assisting multiple high-profile women footballers who've made a complaint to the FIFA Ethics Committee about the deeply concerning behaviour by a coach currently employed by the Argentine football association.

🇬🇧: https://t.co/XPb5YsGUqW

🇪🇸: https://t.co/MdInnvoA6K pic.twitter.com/Ub5d85CTwo

— FIFPRO (@FIFPRO) May 6, 2021