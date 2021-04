green

Según informó el diario The New York Times, la trabajadora reaccionó de esa manera después de ser acosada sexualmente en repetidas oportunidades por parte de su jefe, identificado como Wang.

“La mayoría de las veces, las mujeres se ven obligadas a permanecer en silencio porque es difícil investigar estos casos. Esta mujer tomó el asunto con sus propias manos para protegerse”, manifestó Lu Pin, activista feminista, en ese mismo medio.

El hombre, quien era el subdirector de la Agencia Gubernamental de Alivio de la Pobreza en Suihua (China), fue despedido luego de que se viralizó un video en el que se observa a la empleada pegándole.

La grabación, que tiene una duración aproximada de 14 minutos, muestra cómo la mujer entró airadamente a la oficina de Wang y lo agredió con un trapero. Además, la joven lo golpeó en la cabeza con varios libros.

Pese a que no se sabe cuándo se presentó exactamente el incidente, la trabajadora denunció la semana pasada de manera formal al funcionario ante las autoridades competentes, agregó el impreso estadounidense.

The New York Times, por último, señaló que fuentes cercanas al Partido Comunista de China afirmaron que la mujer registrada en la grabación tendría una “enfermedad mental” no especificada.

Trabajadora golpeó a su jefe con un trapero porque la acosaba