La romántica escena se dio en medio de la previa que estaba haciendo el relator desde Estados Unidos, muy cerca del estadio en el que jugará la Selección Colombia ante su similar de Brasil por la última fecha del grupo D de la Copa América.

Durante las entrevistas que el comunicador les estaba haciendo a los aficionados, uno de ellos le pidió un espacio corto para pedirle la mano a su mujer: “Necesito pedirle matrimonio a mi mujer”, le dijo.

Al escuchar eso, el ‘Toxi’ —como le dicen al narrador— se sorprendió y comenzó a llamar reiteradamente al colombiano.

—Venga, venga, venga. ¿Que usted necesita qué?— preguntó Eduardo Luis López.

—Pedirle matrimonio a mi mujer— respondió el hombre.

—¿En serio? Piénselo bien, hermano. Si quiere mando pausa y volvemos— aseguró el relator con gestos de asombro.

—No, no, no. Desde los 15 años estoy con ella y tengo 24. Llevamos 9 años juntos— contestó el aficionado, seguro de lo que iba a hacer.

En ese momento, Eduardo Luis le dijo al hombre que presentara a su mujer y que le pidiera la mano. Lo que llamó la atención fue que el ‘Toxi’ narró la situación como una jugada de gol.

“Atención, atención. Le propone matrimonio, ella dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí… ¡Un aplauso! Dijo que sí, señoras y señores, ¡se van a casar!”

Acá, el video de lo ocurrido:

⚽🇨🇴¡Que viva el amor, el ‘Toxi Relator’ @EduardoLuisFut está de cupido! ¡Un aplauso para esta pareja que está enamorada y se van a casar!#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/ojpvEqvSGy — Win Sports (@WinSportsTV) July 2, 2024

La emoción del periodista antioqueño fue evidente, al punto que le dedicó unas emotivas palabras a la pareja.

“Venga lo felicito, parcero. Está llorando y todo, qué lindo […]. Que Dios me les bendiga ese matrimonio, que sean muy felices, pero que sea para toda la vida como tendría que ser. De corazón se los deseo”, dijo el comunicador.

El colombiano le puso el anillo en la mano a su prometida y comenzó a llorar, lo que terminó de emocionar a Eduardo Luis.

“Qué belleza, qué hermoso. Pasó de todo, hasta propuesta de matrimonio. Esto está una locura”, concluyó el ‘Toxi’.

