Sepp Kuss llegó como gregario del equipo neerlandés Jumbo para la edición 2023 de la Vuelta a España, en la que su misión era ayudar al esloveno Primoz Roglic a luchar por el título y en segunda medida, al danés Jonas Vingegaard.

(Vea también: Victorias de Colombia en la Vuelta a España)

Sin embargo, el norteamericano llegó sin planearlo al primer puesto de la clasificación individual en la octava etapa, jornada desde la cual ha retenido la camiseta roja ante la amenaza de sus propios compañeros: Roglic y Vingegaard segundo y tercero, respectivamente.

De hecho, en las jornadas con llegadas en alto, ambos atacaron a Kuss, no respetaron su liderato y le descotaron tiempo cada vez que pudieron.

El estadounidense, que como gregario de oro le ayudó a Roglic a ganar el Giro de Italia a principio de año y posteriormente hizo lo mismo en el Tour de Francia con Vingegaard, no recibió la misma deferencia de sus coequiperos y debió arañar cada segundo.

Esta actitud ha generado ola de críticas al Jumbo y en especial a los capos que con sus movidas parecen no querer que su fiel ladero también saboree las mieles de la victoria.

Fue por ello que en la etapa 15 no hubo ataques para Kuss desde su propia escuadra, con lo que la polémica bajó de tono, dando a entender que al norteamericano no le será amenazada su posición en lo que resta de la ronda ibérica.

Lee También

Las redes sociales oficiales de la competencia se sumó a las preferencias de quienes quieren ver en lo más alto del podio al estadounidense, que se suele hacer pretemporadas en Antioquia, Colombia.

Fue así como en esas plataformas se publicó un video del pedalista abrazado con su esposa y una frase que inclina claramente los afectos hacia él:

Acá, la publicación en cuestión:

😍 También tiene nuestro corazón❤️

❤️ He has our heart too🥰#LaVuelta23 pic.twitter.com/S4kppWQpIg

— La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2023