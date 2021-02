green

Boca Juniors empató como local contra Gimnasia y se ganó críticas de un sector importante de la opinión pública en Argentina, ya que su juego sigue sin convencer a analistas y aficionados. El periodista Sebastián Vignolo, conductor del programa ESPN F90, le dedicó gran parte de su habitual editorial al cuadro ‘xeneize’ y, de paso, criticó al lateral izquierdo Frank Fabra.

El relator empezó opinando que los dirigidos por Miguel Ángel Russo no tenían un plan de juego claro y que al técnico le faltaba dar señales claras a sus jugadores desde el banco. Sin embargo, después dio conceptos específicos sobre algunos futbolistas y se centró en Edwin Cardona y Fabra.

Curiosamente, para Vignolo, el único que ‘se salva’ de la mala actualidad de Boca es el volante colombiano. “Siento que Boca no disfruta del partido, viejo. El único que disfruta es Cardona. Más allá de que no juegue un gran partido, el tipo sabe, el tipo sabe. Si vos tenés un tipo que te patee bien el tiro libre, dejálo porque te la manda a guardar. Ya no es casualidad que Cardona meta goles de tiro libre”, opinó el periodista.

Después de reconocer las condiciones del mediocampista, el relator se explayó contra Fabra, a quien calificó como distraído. Vignolo advirtió que cree que el lateral izquierdo tiene calidad, pero se enfocó en los errores defensivos que lo han comprometido durante las últimas semanas.

“Un tipo distraído cruza mal la calle. Ahora, la cruzás mal una vez, dos veces. Juega escribiendo Whatsapp, Fabra. Habilita a todo el mundo, tiene que mirar para adentro, tiene que saber cuándo salir, tiene que darse cuenta que es fútbol profesional, y que tiene condiciones, y que tiene calidad, es por los puntos, le pagan por eso”, reclamó inicialmente el conductor.

Acto seguido, el argentino le pidió al colombiano que usara la cabeza. “Juega un fenómeno, Fabra. Ahora, hay que usarla (señalando a la cabeza). Tiene que ser inteligente. Da la sensación que Fabra solo piensa cuando tiene la pelota. Así es imposible”, concluyó.

Sebastián Vignolo critica a Frank Fabra

El defensor colombiano viene siendo objeto de críticas desde el remate del año pasado y sigue sin mejorar su nivel. Es por eso que, con el pasar del tiempo, parece que su titularidad está cada vez más en entredicho. Esta fue la opinión que entregó Vignolo sobre el lateral de la Selección Colombia: