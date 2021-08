Richarlison volvió a Inglaterra luego de su exitoso paso por Japón con la selección brasileña y se presentó en la sede del club para ser felicitado por sus compañeros, quienes lo recibieron con un gran cartel.

En una celebración muy íntima, hubo momentos de alegría porque este joven de 24 años fue una de las figuras de la ‘verdeamarela’ en los Juegos Olímpicos y es una de las figuras del equipo inglés, si es que se queda.

En un video compartido por el club inglés sobre la llegada del delantero brasileño a la sede del equipo se vio la buena relación que tiene el defensa colombiano con su colega.

Con la medalla en el cuello, a Richarlison lo aplaudieron varios miembros del equipo. Jugadores, cuerpo técnico y otros colaboradores de la institución.

El primero a quien saludó del delantero brasileño fue a Mina, quien sostenía el cartel que tenía de felicitación, pero luego de los aplausos hubo unos toques en la cabeza que no pasaron desapercibidos.

Estas son las imágenes de Yerry Mina con Richarlison en las que se ve la gran relación que tienen, así como la tiene el defensa caucano con James Rodríguez, según mostraron en una transmisión Twitch recientemente.

