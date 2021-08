James Rodríguez está entregado a su canal de Twitch y para entretener a sus seguidores en esa red social invitó a Yerry Mina a que dialogara con él por un rato y disfrutaran de unos videojuegos. Los jugadores del Everton y la Selección Colombia compartieron algunas anécdotas y una de las más llamativas fue la que contó el defensor sobre aquella vez en la que el Deportivo Cali no lo tuvo en cuenta.

Mina era un adolescente y fue a probarse al cuadro ‘azucarero’, con la esperanza de que lo reclutaran en sus divisiones inferiores y pudiera hacer carrera desde allí hacia el profesionalismo. Yerry era hincha del club por ese entonces y por eso era mayor su ilusión frente a la oportunidad de quedarse.

Sin embargo, el zaguero central recordó con amargura que el Cali ni lo volteó a mirar y rápidamente lo rechazó. Ante esa triste situación que vivió, Mina dejó de ser hincha del cuadro verde del Valle del Cauca.

“Yo era, era hincha del Deportivo Cali. Cuanto estaba pequeño fui a probar allá y ni siquiera me vieron, me dejaron por allá tirado. Me acuerdo que ni me vieron. Fui a entrenar como tres días y después me dijeron muchas gracias. Después fui a entrenar al América y en el América sí me dejaron”, contó Mina en el ‘live’ que protagonizó junto a James.

Rodríguez estuvo atento a esa anécdota y acotó en medio del relato de su compañero: “Vea, el Cali. De lo que se perdieron… de esta minita de oro, literal”.

Durante la charla, Mina también dejó claro que James es uno de los integrantes más importantes de la Selección Colombia y que los jugadores del plantel lo tienen claro, así el ’10’ no sea tenido en cuenta en algunas oportunidades. Precisamente, el zurdo había hablado sobre ese tema un día atrás y puso en duda su regreso al combinado nacional.

El defensor caucano también le pidió al cucuteño que se quedara en el Everton, porque cree que ambos pueden lograr cosas importantes en ese equipo. Este es el video del momento en el que Yerry cuenta su amarga prueba con el Deportivo Cali: