Durante el ‘live’ que protagonizó en esa red social este lunes, a James Rodríguez le preguntaron por su eventual regreso a la Selección Colombia. Ese es un tema que en un par de semanas generará noticia, ya que Reinaldo Rueda tendrá que dar a conocer la lista de convocados para los tres partidos de las Eliminatorias al Mundial que se jugarán entre el 2 y el 9 de septiembre.

El volante del Everton no fue tenido en cuenta para la Copa América, a pesar de que él sentía sentirse en perfecto estado físico para disputarla, y es por eso que desde ya hay bastante morbo en torno a si el ’10’ será citado por el entrenador nacional.

James prefirió no hablar mucho del tema cuando se lo plantearon y manifestó que no sabe si estará con la Selección el próximo mes. “No sé si vaya a jugar las Eliminatorias en septiembre, es un tema que no quiero tocar ahora”, exclamó el zurdo en la transmisión.

Sin embargo, Rodríguez aprovechó la oportunidad para dejar claro que siempre les desea lo mejor a sus compañeros del combinado nacional, para que las cosas les salgan bien en caso de que él no se encuentre junto a ellos.

“Siempre deseándole el bien a mis compañeros, son tres partidos en la fecha, duro. Pero ojalá salga todo bien para que Colombia vuelva al Mundial. Siempre tenemos que estar, porque tenemos mucho talento. Así estén o no los que están ahora, siempre deben estar cada cuatro años”, concluyó el mediocampista.

James jugó 45 minutos el pasado fin de semana en un amistoso que el Everton perdió por goleada contra Manchester United. El colombiano pudo realizar completa la pretemporada con su club, pero en las últimas semanas mucho se especuló sobre la posibilidad de que el técnico español Rafa Benítez no lo tenga muy en cuenta para esta temporada.

Sin embargo, no se han conocido mayores ofertas de clubes europeos interesados por los servicios del ’10’, por lo que cada vez se ve más complicada su eventual partido del equipo británico.