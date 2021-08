El mercado de pases del ciclismo mundial se está moviendo más que nunca por estos días y Esteban Chaves es el protagonista de uno de los traspasos más importantes que se anunciaron en el comienzo de la semana. El bogotano deja el equipo BikeExchange para sumarse al Education First, que es comandado por Rigoberto Urán.

Así las cosas, en la formación norteamericana se dio un enroque de ciclistas colombianos. La semana pasada se confirmó que Sergio Higuita deja el equipo para hacer parte del Bora a partir de 2022, pero el EF quiso sustituir al joven talento con otro colombiano y por eso fue a buscar a Chaves.

El bogotano se va del equipo en el que estuvo durante toda su carrera en el primer nivel del ciclismo mundial. El paso de Chaves por la formación australiana fue de ocho años y durante ese periodo tuvo resultados notables, como el segundo puesto en el Giro de Italia 2016 y el tercer puesto en la Vuelta a España 2016.

Por el momento, se desconoce de cuántos años es el contrato que firmó Chaves con el Education First, pero es muy probable que su vínculo sea de dos años, como el de la mayoría que se firman en el ciclismo. El bogotano ahora se vestirá de rosa y confesó que eso le gustaba mucho. En las primeras declaraciones que entregó con su nuevo equipo, Chaves se mostró muy emocionado de llegar a un equipo como el norteamericano.

“Quería unirme al EF Pro Cycling por varias razones. En primer lugar, desde el exterior se puede ver que es como una gran familia donde todo el mundo está impulsado por la pasión del ciclismo. Además, uno de los directores es un ciclista al que realmente admiraba cuando empecé a andar en bicicleta, Juanma Garate, y finalmente me encantaría tener compañeros colombianos. Pero lo más importante es que el uniforme es realmente genial, ¿no crees?“, declaró el corredor nacional.

De esta manera, serán cuatro los colombianos que integren el equipo EF en 2022: Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Daniel Arroyave y Diego Camargo.

Este mismo lunes también se dio otro traspaso de un ciclista nacional: el ‘sprinter’ Álvaro Hodeg deja el equipo Quick Step para sumarse al UAE en el que militan Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano.

Así fue como presentaron al bogotano, de 31 años, en su nuevo equipo:

Now announcing the newest addition to our 2022 roster: Esteban Chaves! 🎉 🇨🇴

“I’m excited about everything. New bike, new kit, new teammates, new helmet, new races, new challenges. I feel like a neo pro again." More from the Colombian racer here: https://t.co/3j00xswkK6

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 9, 2021