Jumbo-Visma confirmó en su formación a potentes gregarios para ayudar a que su capo pueda retener la corona de la última carrera de 3 semanas del año, para la que el colombiano Egan Bernal se viene preparando.

Junto a Primoz Roglic, que será líder único, estarán los reconocidos escaladores neerlandeses Steven Kruijswijk y Robert Gesink, así como el estadounidense Sepp Kuss.

Completan la escuadra corredores de menor nombre, pero con claras funciones de trabajo, entre ellos: el belga Nathan van Hooydonck y los holandeses van Hooydonck, Koen Bouwman, Lennard Ofstede y Sam Oomen.

La Vuelta a España empezará el sábado 14 de agosto con una contrarreloj de 7,1 kilómetros y se extenderá hasta el domingo 5 de septiembre, cuando habrá otra ‘crono’, de 33,8 km sin mucho desnivel, especialidad para la que Roglic viene de ser oro en esa modalidad en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al respecto, el ‘escarabajo’ Bernal, reciente campeón del Giro de Italia, expresó que su “objetivo” estaba puesto en la ronda ‘ibérica’, donde el inglés Simon Yates partirá como máxima opción del Ineos para pelear por lo más alto de la general y en la que el colombiano será segunda carta.

Acá, la formación confirmada por la escuadra neerlandesa

