Primoz Roglic ganó con tal autoridad en la prueba contra el cronómetro, que al culminar el recorrido, continuó pedaleando con la misma intensidad, como si la competencia no hubiera terminado.

Aparentemente, el balcánico confundió la llegada en la recta principal del Autódromo Fuji, por lo que quiso asegurar su triunfo sin bajar la velocidad hasta el final de la misma.

El esloveno se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio luego de recorrer los 42 kilómetro trazados sobre perfil ondulado en un tiempo de 55:04 minutos.

El podio lo completaron el neerlandés Tom Dumoulin plata, y el australiano Rohan Dennis, bronce, con un retraso de 1:01 y 1:04, respectivamente.

Por su parte, Rigoberto Urán, el único colombiano en acción, terminó en la octava casilla, a 2:15 del ganador.

De esta manera, Roglic se sacudió de la temporada que venía teniendo, pues una fuerte caída lo sacó del Tour de Francia, para el que era favorito.

