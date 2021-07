Richard Carapaz llegó a Tokio luego de su tercer puesto en el Tour de Francia y este sábado ya estaba celebrando la primera medalla dorada para su país en las justas, gracias a la prueba de ciclismo de ruta de 234 kilómetros.

El ciclista dijo que aprovechó las oportunidades que tuvo en la carrera y que en el último tramo “sabía que era el más fuerte” y eso se vio en el remate, en el que llegó en solitario para cruzar la meta con los brazos en alto.

Luego, un periodista le recordó que antes de él solo Jefferson Pérez había alcanzado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y le comentó que era un gran triunfo para Ecuador.

El rostro de Carapaz no pudo ocultar la incomodidad que le produjo la referencia del entrevistador y contestó muy crítico:

“Para mí esto es especial. Esto lo disfruto yo porque he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y esto lo disfruto porque esto me pertenece a mí y a todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero que la festejen quienes realmente me han apoyado”.