Desde Miami, el jugador colombiano habló sobre el duelo único por el título de la copa que protagonizarán Everton y Millonarios este domingo 25 de julio a las 5:00 de la tarde.

En un video publicado por la cuenta del club inglés, James Rodríguez dijo que era una “alegría grande” enfrentar a Millonarios y lo llenó de elogios: “Es un equipo grande a nivel internacional y que tiene historia”.

Luego, habló con cortesía del equipo ‘embajador’ y su timonel, Alberto Gamero:

El antioqueño, a quien ya lo relacionan sentimentalmente con otra mujer, añadió que los ‘Toffees’, que son dirigidos por ‘Rafa’ Benitez, jugarán un partido “serio con mucha responsabilidad y ante todo con mucho respeto”.

Lee También

Estas son sus declaraciones:

En otros videos del club, James invitó a los colombianos residentes en Orlando que vayan al Camping World Stadium a ver el juego, en el que también estará Yerry Mina:

Por último, insistió en que pese a ser juegos de pretemporada se afronta con responsabilidad: “Una gran pretemporada te da la energía que necesitas para el resto de la temporada Es una muy buena sensación porque estamos en un hermoso país para jugar contra algunos clubes importantes. Estamos aquí para prepararnos para la temporada que se avecina. Nos tomamos ambos juegos muy en serio”.

(Lea también: [Video] James, finito con ‘Rafa’ Benítez: hasta de cabeza se manda por el balón)

Aparte de este juego, el próximo 28 de julio se jugará una doble jornada amistosa. El primer juego será entre Everton y Pumas de México, y a segunda hora Millonarios oficiará de local ante Atlético Nacional.

The #FloridaCup Championship will be contested on Sunday, July 25 at 6 p.m. EDT between @Everton and @MillosFCoficial.

On Wednesday, Everton will face @PumasMX at 6 p.m. EDT followed by Colombian rivals Millonarios and @nacionaloficial squaring off.

🎟️: https://t.co/xqy5Xx9jgy pic.twitter.com/Nh6SD3FTR8

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 23, 2021