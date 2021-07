James Rodríguez fue una de las grandes ausencias de la Selección Colombia en la Copa América, aunque él dijo estar muy pendiente del equipo nacional que tuvo una destacada participación logrando el tercer puesto.

La ‘Tricolor’ deberá jugar el próximo 5 de septiembre, pero un video publicado en las redes sociales del Everton hace dudar que el volante cucuteño esté en esos partidos.

“Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, lo que he hecho ha sido bien, solo tengo que divertirme en el campo”, fueron las primeras palabras de James sobre su presente futbolístico, pues no estuvo en la Copa América ni en el último partido del Everton la temporada anterior.

Lo que sí dejó claro Rodríguez Rubio es que está analizando cuál será su futuro, aunque no fue muy claro en señalar si esto está relacionado con sus deseos de volverse a poner la amarilla, azul y roja.

“Esperemos a ver qué pasa en Selección Colombia. Se están pensando algunas cosas a nivel personal, así que esperemos qué va a pasar en el futuro. Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también pueda estar bien”, explicó.

Aunque en su momento Reinaldo Rueda aseguró que James no estuvo en la Copa América por una lesión, el futbolista señaló que estaba en buenas condiciones para jugar. Esa situación parece estar influyendo ahora, pues el cucuteño habla más como un hombre que no hace parte de la Selección.

“Si me toca estar desde afuera, poderles dar mucho ánimo y fuerza para que puedan ir a un Mundial, que es lo que el país quiere. Y si ya me toca hacer desde afuera o desde adentro, que no lo sé, hacer las cosas bien”, repitió.

Este es el video en el que James da respuestas ambiguas sobre su regreso a la Selección Colombia: