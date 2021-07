James Rodríguez volvió a hablar públicamente este martes, minutos antes de que iniciara el partido entre la Selección Colombia y Argentina, por las semifinales de la Copa América. El volante del Everton fue invitado a la transmisión del partido que hizo Ibai en Twitch y accedió a hablar con el ‘streamer’ español durante un corto tiempo.

En la aparición del ’10’, él hizo referencia a uno de los temas por los que más lo han criticado durante las últimas semanas: por qué el no publica mensajes de apoyo en las redes sociales a sus compañeros de la Selección. Por ejemplo, Falcao García lo ha hecho en todos los encuentros del combinado nacional en el certamen continental.

Rodríguez aseguró que él no necesita de una publicación en redes sociales para dejarles claro a sus compañeros que los apoya totalmente e insistió en un par de ocasiones que les deseaba lo mejor para este duelo tan importante contra Argentina.

“Desde la distancia, apoyándolos siempre. Me tocó quedar afuera ahora, pero ojalá que hagan un buen partido. Están haciendo las cosas bien. Esperemos que puedan pasar. Yo sé que es duro, Argentina está pasando por un buen momento, Messi está haciendo las cosas bien, pero aquí dándoles fuerza para que todo salga bien“, expresó James sobre lo que pensaba de la semifinal.

Acto seguido, el jugador del Everton hizo referencia a la ausencia de publicaciones de apoyo a la Selección en sus redes sociales. “La gente ve que no pongo fotos, no pongo cosas, pero de todo corazón quiero que todo salga bien. Yo soy alguien que no tiene por qué poner un tuit, o una historia, o un post para poderlos apoyar. De todo corazón, estoy con ellos para que todo salga bien hoy“, concluyó.

James inició esta semana su pretemporada con el Everton, aunque todavía no es segura su continuidad con el club británico.

Este es el video del momento en el que el colombiano habló de lo mucho que apoya a sus compañeros de la Selección desde la distancia: