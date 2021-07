En la noche de este sábado y la madrugada del domingo continuará la participación colombiana en los Juegos Olímpicos. La jornada se vislumbra atractiva porque será el turno de competir para Luis Javier Mosquera, quien ganó medalla de bronce en Levantamiento de Pesas en Río 2016.

El deportista vallecaucano buscará ganar una medalla en los 67 kilogramos, competencia que iniciará el domingo a las 5:50 a.m. Por lo tanto, más de un aficionado colombiano deberá poner el despertador desde antes de las 6:00 a.m. si no se quiere perder detalle alguno de la participación de uno de los candidatos a pelear por un escalón en el podio.

Pero el Levantamiento de Pesas no será la única disciplina en la que Colombia tenga acción en esta jornada de Tokio 2020. El boxeo, el ciclismo, la esgrima, la natación, el tenis y el ‘skateboarding’ son las demás.

Serán seis los deportistas nacionales que compitan durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Colombianos que compiten en Juegos Olímpicos Tokio 2020 hoy

A continuación, el listado de deportistas nacionales que estarán en acción en la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de julio, en hora colombiana:

Saskia Van Erven (Esgrima – Florete) – 7:00 p.m.

Jhancarlos González (Skateboarding) – 7:00 p.m.

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal (tenis primera fase) – 9:00 p.m.

Daniel Galán (tenis primera fase) – 9:00 p.m.

Paula Patino (Ciclismo de ruta femenino) – 11:00 p.m.

Jorge Luis Vivas (Boxeo – 81 kilogramos) – 12:27 a.m.

Isabella Arcila (Natación – 100 metros espalda) – 5:02 a.m.

Luis Javier Mosquera (Levantamiento de Pesas – 67 kg) – 5:50 a. m.

