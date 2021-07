Carlos Antonio Vélez aprovechó su espacio de opinión en ‘Planeta fútbol’, de la emisora Antena 2, para desmentir recientes afirmaciones de Iván Ramiro Córdoba emitidas en diversos medios con motivo del lanzamiento de su libro.

“El señor se pavoneó por todas partes, pero una persona que no dice la verdad deja mucho que desear” expresó el periodista a modo de introducción.

Y agregó explicando que Córdoba no podría ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cargo con el que sueña, porque “él es un empresario de jugadores y se vería muy mal que un representante fuera presidente de una federación”.

La arremetida de Vélez no paró ahí, ya que luego se mostró en desacuerdo con que Córdoba hubiera responsabilizado a un comentarista de su salida de la Selección Colombia.

“El señor Iván Ramiro Córdoba no tiene por qué echarle la culpa a ningún periodista, que cuente las verdaderas razones, porque yo sí las sé y no son propiamente que un periodista lo hubiera criticado o le hubiera dado palo, que lo mereció”, apuntó.

Además, explicó que el exdefensa no volvió a ser convocado porque aprovechó la convocatoria del combinado ‘cafetero’ en la penúltima fecha de la Eliminatoria de Alemania 2006 para liderar una “huelga fallida” de jugadores en el fútbol colombiano.

“Una persona que atenta contra la clasificación, no es bien mirada”, apuntó, pues Colombia no logró ir a ese Mundial.

Y vino la despachada:

“Entonces, ¿la culpa es de un periodista? No me crean tan pendejo. Iván, tu sabes que esa fue la razón por la que no te volvieron a llamar, entonces no le eches la culpa a los periodistas. Además, no tuviste el valor de decirlo con nombre propio”, indicó.