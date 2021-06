Primoz Roglic fue víctima de una fuerte caída en la tercera etapa de la ronda gala, lo que le hizo perder más de un minuto en la clasificación general.

Por ello, dejó ver en su redes sociales las múltiples curaciones que debió recibir en extremidades inferiores y superiores, por lo que se comparó a sí mismo con una momia.

Sin embargo, dijo que seguirá disputando el Tour de Francia a pesar de no estar en óptimas condiciones físicas, según apuntó: “La situación dista mucho de ser buena”.

Y aunque no tiene fracturas, pero sí bastantes heridas, posó con su mejor cara para agradecerles a los seguidores por el apoyo recibido.

“Tuve que sonreír al leer todos los buenos deseos y pensamientos positivos que me han enviado. ¡La momia estará en la salida, veremos cómo va!”, manifestó en su publicación antes de la cuarta fracción.

Por otra parte, el mismo pedalista lamentó su estado en declaraciones para la página web del Jumbo-Visma.

“Estoy cubierto de abrasiones de la cabeza a los pies. Afortunadamente, no hay nada roto. Todo sigue en una sola pieza, así que continuaré luchando pase lo que pase… No soy la persona adecuada para culpar a la organización por esto… Esta mala suerte no se puede calcular”, detalló.

Primoz Roglic muestra sus heridas en el Tour de Francia

Acá, la imagen que compartió el ciclista esloveno: