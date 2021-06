El Tour de Francia tuvo este martes una situación pocas veces vista. El pelotón completo se detuvo completamente en los primeros kilómetros de la etapa 4, en señal de protesta porque los ciclistas consideran que no cuentan con las mejores condiciones de seguridad en muchas de las carreteras que transitan en diferentes carreras.

El plantón llegó después de que las primeras tres etapas de la carrera francesa se vieran opacadas por demasiadas caídas masivas. Seis corredores ya se retiraron de la competencia y cerca de una decena continúa sobre la bicicleta, pero con numerosas lesiones.

La etapa más caótica fue la de este lunes, la tercera. Durante la jornada se presentaron más de tres caídas que afectaron a casi todos los favoritos a pelear por los primeros lugares de la clasificación general. El primero fue Geraint Thomas, luego tocó el pavimento el colombiano Miguel Ángel López, después el afectado fue esloveno Primoz Roglic y en los kilómetros finales se dio otro accidente que cortó a más no poder el pelotón e hizo que varios candidatos cedieran tiempo.

La protestas durante la etapa 4 se llevó a cabo en el kilómetro 2 del recorrido. El belga Andre Greipel tomó el liderazgo en ese punto de la carretera y les recordó a sus colegas que debían detenerse.

La organización del Tour respetó la manifestación y dio detalles de la misma a través de sus redes sociales. “Los corredores se detienen para pedir que se establezca un diálogo sobre seguridad con todas las partes implicadas, la UCI, organizadores, equipos y corredores”, expresó la carrera en su cuenta de Twitter.

El plantón de los ciclistas duró un minuto y después del mismo la etapa transcurrió con normalidad. El recorrido de este martes es totalmente llano y la victoria de etapa será disputada por los ‘sprinters’.

A continuación, algunas imágenes de la protesta que llevó a cabo el pelotón del Tour:

Ok, there is a protest. The whole peloton stopped. #TDF2021 pic.twitter.com/LypwJp1Wru

The riders stop to ask for a dialogue on safety to be established with all parties involved, the UCI, organisers, teams and riders.#TDF2021

— Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021