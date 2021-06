Y aunque el jefe de filas del equipo Ineos logró volver al lote y seguir en competencia, pese al dolor que lo aquejó, los médicos de su escuadra confirmaron que no tiene fracturas.

No obstante, el escrito no se aventuró a asegurar que el pedalista británico continuará en el Tour de Francia, pues avisó que será examinado de nuevo para saber si está en condiciones de tomar la partida este martes 29 de junio.

“Será reevaluado por la mañana antes de la cuarta etapa”, cerró la comunicación.

Geraint Thomas marcha en la casilla 18 de la clasificación general con un retraso de 1:07 y en caso de no seguir, relegaría su capitanía en el equipo al ecuatoriano Richard Carapaz, tercero a 31 segundos del líder.

Por fortuna para el galés, la cuarta fracción, será sobre 150 kilómetros planos, jornada apta para embaladores.

Acá, el comunicado del equipo Ineos:

Following a post-stage scan and x-ray we're pleased to confirm @GeraintThomas86 has not suffered a fracture in his right shoulder. He will be reassessed in the morning before stage four #TDF2021 pic.twitter.com/Rgy0yBmZfF

