El llamado de atención del histórico técnico argentino al delantero colombiano fue por la actitud de este último cuando fue sustituido, al minuto 66 del partido, mientras River ganaba por 1 a 0.

Santos Borré fue reemplazado por el joven Julián Álvarez y salió molesto consigo mismo de la cancha por no haber anotado en la final. Gallardo vio la frustración que tenía el goleador y le hizo un primer comentario: “Cabeza arriba, cabeza arriba, cabeza arriba”.

El colombiano hizo caso omiso del consejo de su entrenador y continuó su camino hacia el banco de suplentes. Al ver esto, Gallardo se molestó y le gritó: “¡Ey, no me agaches la cabeza!”. Santos Borré no dejó su enojo y le dio un puño al techo del banco de suplentes. Al ver esto, el técnico de River Plate se olvidó de lo que pasaba en la cancha y fue directo a donde estaba el delantero para regañarlo con un enérgico grito. “Rafa, tranquilízate hermano. No me agaches la cabeza, la puta madre”, le reclamó Gallardo al colombiano.

Segundos después, un poco más calmado, el entrenador concluyó su llamado de atención a Santos Borré con un mensaje más pacífico. “Pensá en el equipo, pensá en el equipo”, le aconsejó Gallardo a Borré.

Este es el video del cruce que protagonizaron técnico y jugador, quienes celebraron juntos un nuevo título más en el fútbol argentino: