“Él es uribista y gobiernista en el fútbol, somos completamente diferentes”, expresó Mejía en una de sus opiniones, ante lo que Vélez reaccionó tratando de contradecirlo, pero sin tocar el tema político.

“Por si acaso, yo en el tema del fútbol no soy gobiernista, soy institucionalista. Defiendo a las instituciones, no me importa quién esté gobernando, me importa la institución.

“Al final, si soy o no soy, y qué soy, pues yo soy lo que me dé la cantada gana”, enfatizó.

Posteriormente, justificó su posición indicando que va en contra de ciertos directivos: “Lo que no soy es alcahuete de los malos dirigentes o que se creen dirigentes, de los que no pagan a los jugadores o les incumplen, de los que firman contratos y después los quieren desconocer, de los que faltan a la palabra empeñada, de los que viven del fútbol y de él no entienden nada, de los que piden equidad y respeto porque los critican pero hacen todo lo posible porque los critiquen todos los días”.

Acto seguido lanzó ataques con tinte político: “No soy alcahuete de los que presionan para que a los libres pensadores se les calle, de los que atentan contra la libertad de expresión, que está consignada en la Constitución Nacional”.

Y cerró con un mensaje directo, aunque sin decir nombres: “No seré idiota útil o amplificador de todas esas miserias, más demostradas que nunca”.

Mejía había dicho que después de años de diferencias, logró tener una buena relación con Vélez, pero contó que desde hace más de un mes no se comunican, por lo que no se sabe si de nuevo regresaron las hostilidades entre ambos.

En audio, las palabras de Vélez (desde el minuto 7:36):