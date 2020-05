green

Retirado de los medios, Iván Mejía señaló en el programa ‘Deporte en cuarentena’ que se dio el lujo de decirle “no” al proyecto por no estar de acuerdo con el mismo.

“El canal Win me llamó el año pasado y dije que no estaba interesado, que no había razón para ir porque no me gustaba la idea de que hicieran el prémium”, indicó inicialmente.

Y argumentó: “No me voy a llenar de enemigos en la calle por hacer una cosa que no me gusta. A esta altura de mi vida, dada mi posición económica, social y periodística, solamente hago lo que me gusta y quiero hacer… Ya puedo decir eso”.

Incluso, expresó que habló del tema con los directivos del canal desde antes de que el proyecto empezara: “A Mauricio Correa y Jaime Parada les dije que los acompañaba hasta ese año y que no iba más”.

También apuntó que por ahora no piensa regresar a los medios de comunicación, que ha recibido muchas propuestas laborales y que la única que estuvo a punto de aceptar fue de La W Radio, que lo quería unir con Hernán Peláez. Sin embargo, aclaró que no hubo acuerdo porque no le iban a pagar lo que pedía.

En audio, las palabras de Mejía sobre el canal prémium (desde el minuto 42:40):