green

Iván Mejía habló al respecto en una entrevista que ofreció en Colmundo Radio, en la que le preguntaron si era cierto que no se llevaba bien con Carlos Antonio Vélez, otro de los comentaristas más reconocidos de Colombia desde hace muchos años.

El periodista, que se retiró del oficio hace año y medio, fue enfático en las cosas que lo diferencian de Vélez, pero aclaró que respeta sus ideas ante todo. Dentro de la caracterización que hizo del analista, Mejía rescató que este es uribista y gobiernista en el fútbol.

“Hay grandes diferencias. El señor Vélez es uribista, yo soy antiuribista, él es gobiernista en el fútbol, yo soy antigobiernista en el fútbol. El señor Vélez y yo somos completamente diferentes”, argumentó Mejía en el comienzo de su respuesta.

Sin embargo, el comentarista indicó que en el último tiempo dejó atrás sus diferencias con Vélez y que su relación mejoró, aunque ahora cree que Vélez no comparte las críticas que Mejía tiene contra la Dimayor.

“Yo he aprendido a respetar que la gente tiene derecho a pensar diferente. Él es así y esas son sus ideas, las respeto pero no las comparto. Mi periodismo es completamente diferente, pero no digo que lo mío es lo bueno y lo de él lo malo. Allá él con sus ideas”, añadió Mejía.

“Llegamos a aproximarnos. Tengo una buena relación personal con él. Creo, porque a raíz de esto de la Dimayor hace como un mes que no recibo un solo mensaje de él. Debe ser que está bravo porque pienso diferente. Si él se molestó por mis opiniones, es problema de él y entiendo que él tiene todo el derecho a ser ‘Tuerquita’ (haciendo referencia a que Vélez es defensor del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez)”, concluyó el excomentarista de Caracol Radio.

En la entrevista con Colmundo Radio, Mejía también se mostró triste por el presente de ‘El pulso del fútbol’, el programa en Caracol Radio que él protagonizó por más de 15 años junto a Hernán Peláez.

Al saber que la audiencia del programa ha bajado en el último año y medio, Mejía comentó: “Me da tristeza, me da tristeza que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera, me da pena, me da vergüenza. Siento mucho que hayan sepultado lo que se hizo”.