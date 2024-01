Una de las mejores rivalidades en la historia del fútbol ha sido la del jugador portugués Cristiano Ronaldo contra el argentino Lionel Messi, dado que desde que los dos comenzaron sus carreras fueron protagonistas en Europa y compitieron por goles, títulos y reconocimientos individuales.

De hecho, la época más marcada de esta competencia entre los dos fue cuando Cristiano jugaba en el real Madrid y Messi, en Barcelona, ya que se encontraban en varias oportunidades y como estos son los dos clubes más importantes de España, millones de personas veían sus compromisos.

Ahora, aunque Cristiano está en Arabia Saudita y Messi en Estados Unidos, había una última oportunidad de verlos compitiendo nuevamente en un amistoso, ya que el Inter de Miami viajará a Asia para jugar frente al Al Hilal y el Al Nassr, pero ese juego está en peligro.

Cristiano Ronaldo, lesionado con el Al Nassr

En estos primeros días del año, el equipo del astro portugués y de David Ospina iba a tener una gira por China en la que se iba a enfrentar al Zheijang y el Shanghai Shanshua, pero desafortunadamente el exfutbolista de la Juventus sufrió una lesión y por eso los dos compromisos se cancelaron.

“Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también. Como saben, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar”, expresó el jugador en una rueda de prensa convocada por el club para hablar de la cancelación del evento.

Ahora, más allá de que el Al Nassr no jugará estos partidos en territorio chino, la verdadera preocupación está por el lado de que Cristiano no alcance a recuperarse para el juego contra el Inter de Miami, que será el primero de febrero a la 1:00 de la tarde, hora colombiana, ya que eso significaría que no se podría ver una última función entre dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Por lo pronto no hay claridad de cuál es la lesión que tiene el futbolista, pero lo cierto es que se hará todo lo posible por tratar de recuperarlo porque este partido mueve mucho en cuanto a tema de pasión, fanatismo y dinero.

