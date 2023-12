El Inter Miami de Lionel Messi hospedará el partido inaugural de la temporada 2024 de la liga norteamericana (MLS) el 21 de febrero ante Real Salt Lake, de acuerdo con el calendario difundido el miércoles, que establece que la Leagues Cup comenzará el 26 de julio.

El duelo entre Inter y Salt Lake, donde milita el delantero colombiano Cristian Arango, se jugará un miércoles y será la apertura más temprana de las 29 temporadas de la historia de la MLS.

En el primer fin de semana de competición, entre el 24 y 25 de febrero, la MLS deparará 14 partidos, incluida la visita del Inter a Los Angeles Galaxy. Además, Lionel Messi enfrentará al club de sus amores, confirman partido Inter Miami-Newell’s.

La fase regular constará de 34 jornadas, que se desarrollarán principalmente los sábados y algunos miércoles, y concluirá el 19 de octubre, dando paso a unos playoffs que culminarán con la final del 7 de diciembre.

La competición volverá a detenerse en el verano boreal para la disputa de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la liga mexicana, que se disputará del 26 de julio al 25 de agosto.

Impulsado por la llegada de Messi, cuyas camisetas que usó en Catar se vendieron por un dineral, pero menos de lo esperado, el Inter fue este año el primer campeón de la Leagues Cup ampliada, pero problemas físicos posteriores evitaron que el astro argentino pudiera impulsar al equipo a los playoffs de la MLS.

En su primera temporada completa, el ocho veces ganador del Balón de Oro tiene la meta de que el Inter compita por su primer título de la Liga profesional del fútbol norteamericano, además de pugnar en la Copa de Campeones de la Concacaf por un boleto al Mundial de Clubes de la Fifa.

Por segunda temporada consecutiva, el derbi entre el LA Galaxy y su vecino Los Angeles FC, conocido como ‘El Tráfico’, se celebrará en el feriado del 4 de julio en el emblemático Rose Bowl, donde este año se batió el récord de asistencia para un juego de MLS con 82.110 espectadores.

