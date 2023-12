El Mundial de Catar 2022 fue catalogado por muchos como el mejor de la historia, ya que el nivel de los partidos, la tecnología que hubo, los goles que se anotaron y más llamaron la atención de muchos aficionados en todos los países.

Este fue histórico, principalmente, para la Selección de Argentina, ya que después de 36 años el combinado ‘albiceleste’ levantó el trofeo del Mundial por tercera vez en su historia.

El mejor jugador fue Lionel Messi, actual futbolista del Inter Miami, quien lideró al equipo y anotó goles importantes en todas las rondas para por fin cumplir su sueño: ganar el mayor título del fútbol junto a su selección.

Ahora, ese título fue celebrado por millones de personas por todo el mundo, por lo que Messi decidió donarlas para que con el dinero recaudado se beneficiara un hospital de España.

De hecho, seis camisetas llevadas por el futbolista argentino fueron vendidas este jueves 14 de diciembre en la casa de subastas neoyorquina Sotheby’s por 7’803.000 dólares.

Se estimaba que este especial lote, con camisetas llevadas por Messi en su camino hacia la anhelada corona mundialista, pudiera superar los 10 millones de dólares y establecer un nuevo récord en las subastas de colecciones de ropa deportiva, pero no fue así, ya que el récord de una camiseta que vistió Michael Jordan en las Finales de la NBA de 1998, vendida por 10.1 millones de dólares, finalmente no fue superado.

El ganador de esta puja se hizo entonces con un lote que incluye la indumentaria de la selección argentina con el número 10 y el nombre de Messi a la espalda, vestidas por él en la primera mitad de la final, en la semifinal, cuartos de final, dieciseisavos y dos de los partidos clasificatorios, según informó Sotheby’s.

Six World Cup shirts. One Lionel Messi.

Don’t miss your chance to see these and more during the Luxury Week exhibition at Sotheby’s New York—free and open to the public beginning Friday 1 December at 10 AM ET—before the auction on 14 December. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/OTcRoi1fGf

— Sotheby’s (@Sothebys) November 29, 2023