Este lunes 18 de diciembre se confirmó que la máxima estrella del Inter Miami y la MLS jugará contra el club de su infancia, Newell’s Old Boys, después de que el equipo argentino aceptara un partido amistoso ante el club estadounidense.

Este se llevará a cabo el 15 de febrero, de cara al inicio de la temporada 2024 de la liga en EE. UU. El Inter Miami anunció que el compromiso se disputará en su estadio, el DRV PNK de Fort Lauderdale, en Florida.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠

Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newells pic.twitter.com/idEg8imXg9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023