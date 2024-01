Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores tanto de la actualidad como de la historia, pues ha pasado por equipos como el Manchester United, Real Madrid, Juventus y el Al Nassr y en todos ha tenido un rendimiento impresionante.

Además, es el máximo goleador en la historia del fútbol y en 2023, por ejemplo, terminó como el mayor anotador en todo el planeta, registros que demuestran la calidad, disciplina y talento que tiene.

Por eso es uno de los deportistas que mejor gana en el mundo, ya que en Arabia, por ejemplo, firmó uno de los contratos más lucrativos en la historia que le permite ganar una millonada al día.

Sin embargo, todo ese éxito no se hubiera dado si no hubiera sido por la ayuda de su mamá, Maria Dolores do Santos, quien lo acompañó durante toda la carrera y lo apoyó hasta el momento en el que está hoy en día.

Cristiano Ronaldo le regaló lujosa camioneta a su mamá

Por eso mismo, en el día del cumpleaños de Maria Dolores, que es el 31 de diciembre, Cristiano decidió sorprenderla con una lujosa y costosa camioneta: una Porsche Cayenne.

En un video compartido en las redes sociales del portugués, se ve que el jugador lleva a su mamá hasta el garaje y allí, con un moño, está estacionada la camioneta que él le compró.

❗️ Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023

Allí la mujer de 69 años se emociona tanto que se pone a llorar y abraza a Cristiano Junior, el hijo mayor del astro portugués.

Cuánto cuesta la camioneta de la mamá de Cristiano Ronaldo

Ahora, hay que destacar que la Cayenne es una de las mejores camionetas de la marca alemana, ya que viene con todos los elementos tecnológicos que la hacen lujosa, fácil de manejar y muy segura a bordo.

Tal como se muestra en la página web de Porsche, la versión más costosa de este modelo es la Cayenne Turbo E-Hybrid, la cual no emite gases contaminantes y por eso ayuda al medio ambiente, y tiene un costo de 146.900 dólares o 570’680.000 pesos.

Si bien es cierto que no es tan costosa como algunas de otras marcas, igual Porsche es una compañía que tiene fama por su velocidad, comodidad, seguridad y calidad, por lo que nunca le fallará nada a la mamá de Cristiano Ronaldo en sus recorridos.

