Cristiano Ronaldo sigue en la élite del fútbol mundial, pese a estar en Medio Oriente y muy cerca del retiro como profesional.

Y es que, con 38 años de edad, el delantero portugués pasó a liderar la lista de jugadores con más goles en 2023 (año calendario), luego de anotar un doblete este martes 26 de diciembre en el partido entre Al Itthad y Al Nassr (2-5).

Los dos cobros desde el punto blanco no solo le dieron al equipo del luso Luis Castro los tres puntos, sino también el rótulo del mejor delantero del año a ‘CR7’.

Con Al Nassr y la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra de 53 goles en el año, superando así a sus rivales Harry Kane (52), Kylian Mbappé (52) y Erling Haaland (50).

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores two goals on penalty for Al Nassr and makes it 5️⃣3️⃣ goals in 2023 calendar year.

Current situation 👟✨

◉ Cristiano Ronaldo — 53

◎ Harry Kane — 52

◉ Kylian Mbappé — 52

◎ Erling Haaland — 50 pic.twitter.com/QEp5zipViP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2023