Hace 18 años nos conocimos y hemos sabido afrontar muchísimas pruebas juntos, hoy es un día muy Especial porque celebramos tu cumpleaños @tatianagrd y a pesar de esta dura prueba que nos entristece a todos quiero que sepas que te amamos y te amo con todo mi corazón y recuerda que eres y serás por siempre, para siempre #mipersonafavorita. Les pido a todos oración por mi #tati🙏❤️

