green

Eduardo Luis hizo un recuento por todos los oficios que desempañó desde que era niño, haciendo alusión a que siempre tuvo ganas de ser independiente económicamente, para asumir sus gastos de transporte o regalos que le quería hacer a sus familiares en fechas especiales.

“Yo siempre fui muy independiente. Desde muy niño me gustaba tener mi propia plata. De niño vendí buñuelos, vendí churros, gelatinas de pata, solteritas, vendí comidas rápidas cuando estaba en el colegio para tener mis propios pasajes. Hice de todo. Fui taxista, trabajé de cotero en la mayorista de Medellín. Nos tocaba pelar cebolla desde las 2 a.m. hasta las 6 a.m. Son experiencias que a uno lo van formando”, aseguró el periodista deportivo en su diálogo con José Gabriel.

En la entrevista, el paisa también indicó que antes de desempeñarse como relator de fútbol trabajó durante 17 años en emisoras musicales de RCN Radio Medellín, como Rumba Estéreo y El Sol.

Al respecto, el conductor del programa ‘Saque largo’ precisó que su nombre verdadero es Luis Eduardo López, pero que uno de sus primeros jefes en Rumba Estéreo lo bautizó como ‘Eduardo Luis, el único que te hace feliz’.

“Mi nombre Luis Eduardo es por mi abuelo. Cuando yo empiezo a trabajar en los medios, me da por meterme en las emisoras de FM por estrategia. La manera de coger nombre más rápido era en las emisoras musicales”, señaló el relator.