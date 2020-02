Para Hernández, James Rodríguez no volverá a jugar en el equipo ‘merengue’ por más buen jugador que sea, porque se dejó deslumbrar por la “rumba madrileña”, y eso le “complicó la vida”, dijo en entrevista con ‘Juanpis González’.

Al respecto, el humorista comentó que fue Cristiano Ronaldo el que habría encaminado al colombiano a salir de fiesta, pero la periodista hizo énfasis en que el portugués no rumbea: “Por eso le ha ido tan bien toda la vida”, señaló.

“No, no, no. Es que ese es el error. Cristiano no rumbea. Es James. Acabó en la rumba, luego aquella vez que se decía que llegó tarde a un entrenamiento, y entonces lo cogieron a 200 km/h por una vía de Madrid, que es como decir aquí por la [carrera] 30… eso lo que le complicó la vida a James”, dijo la colombo-española.