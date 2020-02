green

“La reunión fue amable, pero no se llegó a ningún acuerdo entre el jugador y el entrenador. Queiroz le dijo a James que no le podía asegurar la titularidad, ya que no venía jugando. Esta noticia me la dio un directivo oficial”, indicó Javier Hernández Bonnet en Blu Radio.

La respuesta del mediocampista al estratega europeo, aseguró Bonnet en el espacio radial, fue que “él no venía a la Selección Colombia a ser suplente”.

“Jame insiste que ser suplente en el Real Madrid implica un competencia permanente y que hay otros futbolistas que juegan en ligas donde no cuentan con la misma exigencia que él, así disputen más partidos”, agregó el comentarista deportivo en la emisora.

En lo que va corrido de la temporada 2019-2020, el volante cucuteño solo ha jugado 13 compromisos (7 por liga, 2 en Champions League y 4 por copas locales) y ha marcado un gol con el cuadro ‘merengue’.

Además, desde su regreso a la escuadra madrileña en agosto de 2019, James Rodríguez ha sufrido más de tres lesiones, lo que no le ha permitido estar al 100 % físicamente y futbolísticamente.

Carlos Quieroz entregaría dentro 15 días la convocatoria del combinado nacional para los juegos ante Venezuela y Chile, por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022, respectivamente.

