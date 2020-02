green

El ‘Tino’ señaló en declaraciones entregadas a ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que a pesar de que James Rodríguez no tenga minutos en su club, debe ser inicialista con el combinado ‘cafetero’ debido a su calidad y a que no hay otro que lo pueda remplazar.

“Si no es titular, todo el estadio lo va a pedir”, apuntó inicialmente. Y agregó que Colombia “es un país con buenos jugadores”, pero que “poquitos rinden en la Selección” como lo hace Rodríguez.

Además, puso como ejemplo cuando Iván René Valenciano iba al banco de suplentes: “Si a los 10 minutos un partido de Colombia en Barranquilla iba 0-0, todo el mundo empezaba a pedir a Valenciano… ¿Cómo será ahora con James?”.

“A James no lo pueden llamar ni de suplente, quiero ver si son capaces de sentarlo”, agregó.

Finalmente, aclaró que el único que puede decidir no estar más en el combinado patrio es el propio James: “Si está en condiciones físicas de estar en una cancha, no tienen cómo sacarlo, eso es imposible. James se saldrá solo de la Selección, lo hará cuando le dé la gana y diga que no puede más”.

Colombia se estrenará en la eliminatoria mundialista recibiendo a Venezuela el miércoles 25 de marzo y visitando a Chile el lunes 30 del mismo mes.