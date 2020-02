green

De acuerdo con palabras del periodista Nelson Asencio en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, James Rodríguez no ha logrado tener tranquilidad en las últimas semanas.

“Su abuela está grave en Ibagué, por lo que James hace unos días casi se devuelve para verla… Es una situación que viene desde hace un mes o mes y medio”, explicó el reportero.

Y agregó que el jugador fue prácticamente criado por ella, por lo que la considera casi como una madre.

Sin embargo, en el espacio periodístico no se dijo si esta circunstancia ha influido en que no haya tenido minutos en los últimos 3 partidos del Real Madrid o en su no convocatoria para el duelo de local ante el Manchester City de Inglaterra en la ida de los octavos de final de la Champions League, duelo programado para este miércoles 26 de febrero a las 3:00 p.m., hora colombiana.